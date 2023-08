Wochenstart

Am Montag bleibt es regnerisch & kühl

Kärnten - Am Montag wird es größtenteils bewölkt sein und die Sonne wird nur selten durchkommen. In den Morgenstunden wird es in der Region der Karawanken regnen, während im Laufe des Tages Regenschauer in Oberkärnten wieder zunehmen werden.

