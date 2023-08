Unternehmer aufgepasst: Großzügige Gewerbe­fläche im auf­strebenden Villach zu vermieten! Villach - Tafernerstraße - Villach expandiert stetig und gewinnt zunehmend an Bedeutung als Standort für viele Unternehmen. Aufgrund seiner günstigen Lage als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Kärnten, direkt an der Grenze zu Italien und Slowenien, bietet die Stadt an der Drau eine perfekte Umgebung für Unternehmen, die expandieren möchten und eine gute Anbindung benötigen. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (510 Wörter) Werbung Die Fläche steht ab sofort zur Verfügung und bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihr Geschäft an einem aufstrebenden Standort in Villach zu etablieren. © 5min.at

Auf der Suche nach einer Gewerbefläche in zentraler Lage? Dann könnte diese Mietfläche in der Tafernerstraße in Villach genau das Richtige für Sie sein! Mit einer Größe von ca. 180 m² im 1. Stock bietet sie viel Platz für Büros oder kreative Arbeitsräume, die einen inspirierenden Raum benötigen. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Fläche ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten und sich Ihren Traum von einem perfekten Arbeitsplatz zu verwirklichen.

Zentral gelegen mit ausreichend Parkplätzen

Dank der zentralen Lage in unmittelbarer Nähe zum Villacher Zentrum und ausreichend vorhandener Parkplätze eignet sich die Fläche perfekt als Standort für Unternehmen, die Wert auf eine gute Erreichbarkeit und eine ansprechende Umgebung legen. Zudem bietet die Fläche die Möglichkeit, eine gut sichtbare Werbefläche auf der Fassade anzubringen und so für zusätzliche Aufmerksamkeit zu sorgen. Aufgrund der Tatsache, dass im Erdgeschoss bereits mit der Firma “Sun & Beauty Lounge” ein Wellness- und Gesundheitsanbieter ansässig ist, eignet sich die Gewerbefläche nicht nur für Büros, sondern auch perfekt für künftige Praxisräume oder Unternehmen aus der Gesundheitsbranche.

Aufstrebender Standort

Villach ist zudem eine Stadt, die immer mehr wächst und an Bedeutung gewinnt. Immer mehr Unternehmen siedeln sich hier an und profitieren von der attraktiven Lage und der guten Infrastruktur. Mit der Anmietung der Gewerbefläche in der Tafernerstraße können Sie von dieser Entwicklung profitieren und Teil eines aufstrebenden Standorts werden.

Vereinbaren Sie jetzt einen Besichtigungstermin, um weitere Details zu besprechen. Helmut Steiner

+43 664 3868686

[email protected]

Individuell für Ihre Bedürfnisse!

Der Vermieter bietet zudem die Möglichkeit, die Fläche nach den individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen des künftigen Mieters zu gestalten. Auch eine Barrierefreiheit kann mittels eines nachträglich zu errichtenden Liftes gewährleistet werden, wenn dies gewünscht ist. Des Weiteren stehen ausreichend Parkplätze direkt vor dem Eingang zur Verfügung, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter. Die monatliche Netto-Miete beträgt 1.900 Euro und versteht sich exkl. Betriebskosten, Heizung, Strom und Abstellplatz. Die monatlichen Betriebskosten belaufen sich auf ca. 2,50/m² Euro exkl. Heizkosten. Das Objekt verfügt über eine Öl-Zentralheizung.

Upgrade auf 400 m² möglich

Die Erweiterungsmöglichkeit auf fast 400 m² macht diese Gewerbefläche zu einer idealen Wahl für wachsende Unternehmen, die eine größere Fläche benötigen. Die zusätzlichen 200 m² im zweiten Obergeschoss bieten die gleichen Anpassungsmöglichkeiten wie die Räume im ersten Stock. Mit fast 400 m² Gesamtfläche gibt es ausreichend Platz für kreative Köpfe, die ein inspirierendes Arbeitsumfeld suchen. Die Fläche steht ab sofort zur Verfügung und bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihr Geschäft an einem aufstrebenden Standort in Villach zu etablieren.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer großzügigen Gewerbefläche in Villach sind, die sich flexibel gestalten lässt und mit zahlreichen Vorteilen punktet, dann sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Eine Besichtigung lohnt sich in jedem Fall, um sich von den Möglichkeiten und Potenzialen selbst ein Bild zu machen.