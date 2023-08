Tragisch Drei Tote nach Frontal-Kollision: Erste Details zum Unfall-Drama in St. Veit Friesacher Bundesstraße - Wie berichtet, kam es am späten Sonntagabend zu einem tragischen Verkehrsunfall mit vorerst zwei Toten auf der B-317 Friesacher Bundesstraße. Nun gab die Polizei erste Details zum Unfallhergang bekannt. #Update: Wie am Montagmorgen bekannt wurde, ist ein drittes Unfallopfer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) © Wrussnig Artikel zum Thema Zwei Tote bei schrecklichem Unfall auf S37Nach Unfall-Drama in St. Veit: Drittes Unfall­opfer im Klinikum ver­storben

Eine 75-jährige Klagenfurterin war am späten Sonntagabend, dem 7. Mai 2023, mit ihrem Auto auf der B-317 Friesacher Bundesstraße unterwegs. Mit im Auto befanden sich eine 65-jährige Beifahrerin sowie eine eine 71-jährige Frau auf der Rückbank. Auf Höhe Sand in der Gemeinde St. Veit an der Glan geriet die Lenkerin aus bisher unbekannter Ursache auf die erste Spur der Gegenfahrbahn. Im letzten Moment konnte ein entgegenkommender 21-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Veit auf den Beschleunigungsstreifen ausweichen. Ein hinter ihm nachfahrender 23-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Veit hatte nicht mehr so viel Glück. “Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW”, heißt es seitens der Polizei. Wir haben berichtet.

Zwei Tote nach Frontal-Kollision

“Die 75-jährige Lenkerin sowie die sich auf der Rückbank befindliche 71-jährige Frau erlitten bei dem Frontalzusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie noch im Fahrzeug verstarben”, erklären die Einsatzkräfte weiter. Die Lenkerin wurde über dies im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den eingesetzten Feuerwehrkräften mittels Bergeschere leblos geborgen werden. Die 65-jährige Beifahrerin wurde nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Klinikum Klagenfurt in den Schockraum gebracht.

23-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen

Der 23-jährige Lenker des entgegenkommenden Pkws wurde ebenfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. “Nach erfolgter Reanimation wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt verbracht”, so die Polizeibeamten abschließend.