Sonntagabend 16-Jährige be­schützte Mutter vor gewalt­tätigem Stiefvater Villach - Stark alkoholisiert kam ein 43-jähriger Villacher am Sonntagabend nach Hause und verletzte seine Ehefrau leicht. Die 16-jährige Tochter eilte der 41-Jährigen daraufhin zu Hilfe und verpasste ihrem Stiefvater eine Ohrfeige.

Die Polizei rückte am Sonntagabend zu einer Wohnung in Villach aus, nachdem ein 43-jähriger Mann stark alkoholisiert nach Hause gekommen war und seine 41-jährige Ehefrau leicht verletzt hatte. “Zwischen den beiden kam es zuerst zu einem verbalen Streit”, berichten die Beamten. Im Zuge dessen packte der Mann seine Frau am rechten Arm und stieß sie gegen die Türe der Küche.

Tochter schritt ein

Die 16-jährige Tochter wurde Zeugin der Körperverletzung. Sie ergriff Partei für ihre Mutter und verpasste ihrem Stiefvater eine Ohrfeige. “Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Beschuldigte bereits im Bett”, heißt es seitens der Polizei. Aufgrund des erhobenen Sachverhaltes wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen und Einvernahmen folgen.