Täter wurde festgenommen Schwere Kopfver­letzungen: Grazer (26) prügelt Mann (24) kranken­hausreif Graz - Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zum Samstag, den 6. Mai, einen 24-Jährigen im Grazer Bezirk St. Leonhard durch einen Faustschlag schwer verletzt zu haben. Der Verdächtige konnte ausgeforscht und festgenommen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 3 Uhr dürften die beiden Kontrahenten im Bereich eines Lokales in der Elisabethstraße in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streits dürfte der 26-jährige in Graz wohnhafte Bosnier den 24-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit der Faust derart heftig in das Gesicht geschlagen haben, so dass das Opfer das Bewusstsein verlor. Der 24-Jährige wurde mit schweren Schädelverletzungen ins LKH Graz eingeliefert.

Täter-Identität vorerst unbekannt

Da die Identität des Täters vorerst unbekannt war, folgten intensive Ermittlungen. Schließlich konnte der 26-Jährige ausgeforscht und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.