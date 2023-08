In Innenstadt-Lokal

Polizei ange­schrien und be­schimpft: Villacher wurde fest­genommen

Villach - Zu einer Festnahme kam es am Sonntagabend, dem 7. Mai 2023, in einem Lokal in der Villacher Innenstadt. Ein 38-jähriger Villacher hatte die Beamten angeschrien und beschimpft.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (97 Wörter)