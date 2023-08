Von 9. bis 11. Mai

Echte Schätze finden: Großer Bücher­flohmarkt im Klagen­furter Landesarchiv

Klagenfurt - Vom 9. bis 11. Mai werden im Kärntner Landesarchiv in der St. Ruprechter Straße verschiedenste Sachbücher, Belletristik, aber unter anderem auch Ansichtskarten, Plakate, Landkarten und Schallplatten angeboten. Geöffnet ist der Bücherflohmarkt am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 17.45 Uhr.

von Tanja Janschitz