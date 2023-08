Kufenstechen und Co. Tradition und vieles mehr: So vielfältig wird der Kirch­tag in Gailitz Gailitz - Bald ist es wieder soweit. Der traditionelle Gailitzer Jahreskirchtag steht wieder vor der Türe. Von 14. bis 15. Mai 2023 erwarten euch jede Menge Live-Musik, tolle Preise und spannende Spiele. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) #GOODNews Bald ist es wieder soweit. Von 14. bis 15. Mai 2023 findest der jährliche Kirchtag statt. © Gailitzer Burschenschaft

Aktuell laufen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren. Am Sonntag, 14. Mai 2023, ist es wieder soweit. Die Burschenschaft Gailitzen lädt zum traditionellen Jahreskirchtag ein. Gestartet wird um 9 Uhr mit einer Messe beim Gailitzer Kircherl. Danach wird zum Frühshoppen im Festzelt geladen. Ab 15 Uhr findet das traditionelle Kufenstechen statt. Musikalisch eingeheizt wird ab 17 Uhr von den Hinterkoflachern. Weiters erwartet euch eiche Verlosung mit tollen Sachpreisen.

Kufenstechen und Maibaumverlosung

Auch am Montag, 15. Mai 2023, ist wieder einiges los. Um 16 Uhr findet zuerst wieder eine Messe, ebenfalls beim Gailitzer Kircherl, statt. Wer vom Kufenstechen am Sonntag nicht genug bekommen hat, hat am Montag um 18 Uhr erneut die Möglichkeit daran teilzunehmen. Die Live-Musik sorgt ab 19 Uhr im Festzelt wieder für ordentlich Stimmung. Auch eine Maibaumversteigerung findet an diesem Tag statt. Kinder aufgepasst! Bereits am Samstag, 13. Mai 2023, findet ein Kufenstechen extra für die Kleinen statt. Um eine Anmeldung im Vorhinein unter der Telefonnummer 0680/1247689 wird gebeten.