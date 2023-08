Zwischen 7. und 11. Juni

Stocksportler gehen in Graz auf Weitenjagd

Graz - Die besten Stocksportler Österreichs kämpfen bei den "Sport Austria Finals powered by Holding Graz" am Karmeliterplatz um die Titel im Weitschießen - mit mehr Top-Sportlern, mehr Fans und mehr Stimmung, so zumindest die Hoffnung des "Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler (BÖE)".

von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter)