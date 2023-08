Jugendmeisterschaft: Box-Nachwuchs zeigt in Lands­kron sein Können Villach-Landskron - Zwischen dem 12. und 14. Mai 2023 veranstaltet der Villacher Boxclub "The Bulldogs" wieder die österreichische Jugendmeisterschaft im Boxen. Insgesamt werden 100 Teilnehmer aus ganz Österreich erwartet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © The Bulldogs

Es ist wieder so weit: Von 12. bis 14. Mai 2023 geht im Volkshaus in Villach-Landskron wieder die Österreichische Jugendmeisterschaft im Boxen über die Bühne. Insgesamt werden hundert Teilnehmer aus ganz Österreich erwartet, davon sind zwölf Starter aus Kärnten. Organisiert wird das Sportevent vom Villacher Boxclub “The Bulldogs“. “Für Speis und Trank ist gesorgt”, erklären die Veranstalter. “Schaut vorbei! Auf euch warten spannende Boxkämpfe!”

Wo: Volkshaus Landskron

Wann:

Freitag, ab 17 Uhr Samstag, ab 17 Uhr; danach gibt es eine Aftershow Party bis 24 Uhr Sonntag um 10 Uhr: Finale Es gibt Abendkasse: Erwachsene 15 Euro für alle drei Tage; Kinder bis 14 Jahre 10 Euro