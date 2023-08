Traurige Gewissheit Nach Unfall-Drama in St. Veit: Drittes Unfall­opfer im Klinikum ver­storben B 317 Friesacher Bundesstraße - Wie berichtet, kam es am späten Sonntagabend zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 317 Friesacher Bundesstraße. Zwei Frauen kamen noch an der Unfallstelle ums Leben, ein weiterer verstarb noch in den Nachtstunden im Klinikum Klagenfurt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Myriams-Fotos Artikel zum Thema Drei Tote nach Frontal-Kollision: Erste Details zum Unfall-Drama in St. VeitZwei Tote bei schrecklichem Unfall auf S37

Tragödie in St. Veit an der Glan: Bei einem Verkehrsunfall auf der B 317 Friesacher Bundesstraße kamen am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben – wir haben berichtet. Die 65-jährige Beifahrerin sowie der 23-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos wurden nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte sofort ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. “Der Mann musste reanimiert werden, hatte lebensgefährliche Verletzungen”, so die ersten Informationen der Polizei am Montagmorgen. Nun wurde bekannt, dass auch der St. Veiter noch in den Nachtstunden seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Damit forderte der Unfall nun ein drittes Todesopfer.