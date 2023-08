"Brachten gigantische Wertschöpfung"

Nach Hotel: Jetzt stärkt auch Kärntner Bürger­meister GTI-Fans den Rücken

Keutschach am See - Nach dem Hotelbetrieb "Gabriel" in Keutschach am See spricht sich nun auch Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) für die GTI-Fans aus.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (177 Wörter)