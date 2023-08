Uni Klagenfurt: Neues Master­studium für echte Wirtschafts­wissenschaftler Klagenfurt - Neues Masterstudium: Experten für die Bereiche von Data Science und Wirtschaftswissenschaften werden ab dem Wintersemester 2023/24 an der Universität Klagenfurt ausgebildet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) #GOODNews © Bettina Nikolic

Die Anmeldung für das Aufnahmeverfahren für das neue englischsprachige Masterstudium „Management, Economics, and Data Science“ läuft bereits seit einigen Wochen. “Wir sehen einen großen Zulauf von Studieninteressierten aus aller Welt, die sich mit ganz unterschiedlichen und durchwegs sehr guten Bachelorabschlüssen für das Studium in Klagenfurt bewerben”, so Studienprogrammleiter Paul Schweinzer vom Institut für Volkswirtschaftslehre.

Anmeldung noch bis 15. Juli möglich

Die Interessierten stoßen damit auf offene Türen: Das Studium ist offen für alle fachlich ähnlichen Bachelorabsolventen, die zumindest 30 ECTS-Punkte in Betriebswirtschaftslehre sowie 15-ECTS-Punkte in Mathematik/Statistik gesammelt haben. Darüber hinaus müssen im Regelfall ein GRE-Test absolviert und gute Englischkenntnisse nachgewiesen werden. Noch bis 15. Juli können sich Interessierte für das Aufnahmeverfahren unter online anmelden.