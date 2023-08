Seit 50 Jahren Villacher Athleten liefen in Bamberg auf's Podest Villach/Bamberg - Anlässlich der 50 jährigen Städtepartnerschaft von Villach und Bamberg, fand gestern, Sonntag 7. Mai 2023, der bekannte Weltkulturerbelauf statt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) Die Delegation der Stadt Villach mit dem Team vom LC Villach. © Sabrina Gertschnig

Eine Delegation der Stadtregierung und des LC Villach waren im Rahmen der Feierlichkeiten vor Ort. Charleen Michaelis, Benjamin Bastian und Mario Janach haben dabei die 10,7 Kilometer in Angriff genommen. Über 3.000 Teilnehmer absolvierten die wunderschöne, hügelige Strecke durch die Stadt Bamberg.

Podeste für die Villacher

Mario Janach lief mit einer Zeit von 36 Minuten und 44 Sekunden auf den neunten Gesamtrang und konnte sich in seiner Altersklasse M30 mit Platz 3 über einen Podestplatz freuen. Auf Rang 4 landete Benjamin Bastian in der Altersklasse M35 mit einer Zeit von 41 Minuten und 26 Sekunden. Mit exakt 43 Minuten und 6 Sekunden landete Charleen Michaelis ebenfalls am ausgezeichneten 4. Rang in der weiblichen Hauptklasse. Der LC Villach bedankt sich bei der Partnerstadt Bamberg für die Gastfreundschaft und freut sich schon auf ein Wiedersehen.