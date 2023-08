Mehr als jeder Zweite Umfrage zeigt: 6 von 10 Steirer sind auf Auto angewiesen Steiermark - Die Teuerung macht auch vor dem Auto nicht Halt. Dennoch zeigt eine aktuelle "AutoScout24.at-Trendumfrage" von "Integral" unter 501 Österreichern, dass sie tendenziell das Auto brauchen. Mehr als jeder Zweite ist stark darauf angewiesen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) SYMBOLFOTO - Ganze 37 kcal können schon bei einer 15 minütigen Autofahrt verbrannt werden. © Pexels

Konkret sind es 58 Prozent, die bei der Umfrage angegeben haben, dass sie stark auf das Auto angewiesen seien, um etwa zur Arbeit oder zur Ausbildungsstätte zu kommen. Die Steiermark liegt dabei ziemlich im Schnitt – sechs von zehn Steirern sind im Alltag auf ihr Auto angewiesen. In Wien sind es 27 Prozent, im Burgenland, Oberösterreich und Salzburg sieben von zehn Menschen.

Männer stärker als Frauen auf Auto angewiesen

Männer sind etwas stärker als Frauen auf das Auto angewiesen, ebenso gibt es in den Altersgruppen einen Unterschied. Am häufigsten brauchen 30- bis 49-Jährige das Auto, zwei Drittel haben hier eine Abhängigkeit vom eigenen Fahrzeug angegeben. 55 Prozent der Österreicher sind zufrieden mit dem öffentlichen Verkehr an ihrem Hauptwohnsitz, bei Pendlern liegt dieser Wert gerade einmal bei 45 Prozent.