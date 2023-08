Jay hieß früher Leonie Die Reise eines Trans­gender-Teenagers in ein glückliches Leben Bezirk Leibnitz - "Ich bin Trans." Im April 2022 outete sich die damals 14-jährige Leonie und startete ihre Reise in ein neues Leben. Heute ist sie offiziell ein Junge, die Namens- und Personenstandsänderung erfolgte ein halbes Jahr später, im Oktober 2022. Von seiner Familie und seinen Freunden wird Jay Maximilian (so heißt er heute) unterstützt. Er und seine Mutter erzählen von den großteils positiven Erfahrungen seiner Wandlung. von Jasmin El-Ashi-Pöstinger 4 Minuten Lesezeit (530 Wörter) Jay hieß früher Leonie - hier ist er in eine Transgender-Fahne gehüllt. © Jasmin El-Ashi-Pöstinger

In einem kleinen Dorf, mit nur knapp 1.500 Einwohnern, südlich von Graz, wohnt der sympathische Transgender-Junge Jay mit seiner Familie und drei Katzen. “Ich war immer schon burschikos. Einmal, als Kind, weinte ich sogar, als ich ein Kleid bei einer Hochzeit anziehen musste“, erzählt Jay im Gespräch mit 5 Minuten. Auch Schminken, Fingernägel lackieren und andere “Mädchensachen” haben ihn nie besonders interessiert. Seine Mutter erzählt, sie habe geglaubt, er sei lesbisch. Mit zehn Jahren wurde Jay bewusst, dass irgendetwas nicht passt. Davor kamen diese Gedanken nur hin und wieder. Doch je älter er wurde, desto häufiger fragte er sich: “Was ist los mit mir?” Dann hörte er das erste Mal von “Transgender” und Jay kam der Gedanke, dass das auch auf ihn zutreffen könnte.

Psychisch krank oder transgender?

“Bei mir war das so, dass ich zuerst zum Therapeuten ging. Dann musste ich einen Test beim Psychologen machen. Da ging es darum, ob ich eine psychische Krankheit habe und ob ich wirklich transgender bin. Mit dem Ergebnis bekam ich dann vom Therapeuten die Bestätigung, dass ich die Personenstands- und Namensänderung machen kann.“ Gemeinsam mit seiner Mutter machte er sich danach auf den Weg zu den diversen Ämtern, um sein neues Geschlecht offiziell zu machen. “Im Großen und Ganzen waren alle sehr bemüht und entgegenkommend. Einzig für die neue E-Card brauchte es drei Anläufe, bis schlussendlich alles passte”, erzählt uns seine Mutter.

Junge, Mädchen oder sächlich

In Jays alter Schule reagierten sowohl seine Mitschüler, als auch seine Klassenvorständin verständnisvoll und organisierten damals sogar eine kleine Kuchen-Party für Jay. Aktuell besucht er sein letztes Schuljahr am Polytechnikum. Dort läuft es nicht immer ganz so gut: “Hin und wieder kommen blöde Kommentare und sie rufen mir meinen alten Namen nach. Fragen, ob ich ein Junge, Mädchen oder sächlich bin.” Jay nimmt es aber locker. Er ignoriert das und freut sich auf seine Lehrstelle, die er ab Herbst beim Land Steiermark bekommt. „Dort haben alle super reagiert und waren total nett“, freut er sich.

Boxershorts statt Stringtanga

“In Österreich kann man ab 16 Jahren mit einer Testosteron Behandlung beginnen. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Die Operationen gehen vor 18 Jahren nicht”, erzählt Jay von seinen Zukunftsplänen. Eine Mastektomie (operative Entfernung der gesamten Brust) hat er aber fix geplant. Aktuell verwendet er noch “Binder”, also eine Art BH, der die Brust flach drückt. Für Jays Mutter ist die Reise nicht immer ganz so einfach gewesen: “Ich hatte 14 Jahre eine Tochter. Und plötzlich war sie ein Junge. Natürlich fällt einem das nicht leicht. Aber Kind bleibt Kind und du musst eben anfangen, über den Tellerrand zu schauen.” Jays Familie will am 2. Juli sogar zum erste Mal gemeinsam auf die “Pride Parade” in Graz gehen. Auf die Frage, was sich für Jay seit seiner offiziellen Geschlechtsänderung verändert hat, antwortet er: “Jetzt ergibt alles irgendwie Sinn für mich. Ich bin auch viel offener geworden und viel selbstbewusster.” Seine Mutter fügt schmunzelnd hinzu: „Und ich kaufe für ihn jetzt Boxershorts statt Stringtangas.“