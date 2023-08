Aktion "Wir setzen Taten"

Seebodener Volks­partei reinigte Slow Trail am Südufer

Seeboden am Millstätter See - Mit der Aktion "Wir setzen Taten!" hat die Volkspartei in Seeboden bereits letztes Jahr eine sichtbare Aktion gestartet. So wurden auf den wichtigsten Wanderstrecken des Ortes die Hinweisschilder gereinigt und erstrahlen nun wieder im neuen Glanz. Dieses Jahr stand als Projekt der "Slow Trail" Südufer am Programm.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) #GOODNews