Vom Junkie zum Messias Ehemals Drogen­süchtiger ist heute Vorbild für andere Judendorf-Straßengel - Christian Hohensassers Weg in die Sucht begann mit zwölf Jahren beim Altglascontainer. Damals trank er heimlich die Alkoholreste aus den Flaschen der Erwachsenen. Mit erst 15 Jahren kam er zum Heroin. „Ich habe mir damals mit meinem besten Freund geschworen, dass wir es nur einmal probieren", erzählt der heute 43-Jährige. Kurze Zeit später war Christian süchtig. Heute ist er clean, Hoffnungsträger und Mutmacher. Über seine teils unglaubliche Geschichte spricht er exklusiv mit 5 Minuten. von Jasmin El-Ashi-Pöstinger 4 Minuten Lesezeit (584 Wörter) © Jasmin El-Ashi-Pöstinger

Während andere 20-Jährige gerade damit beginnen, das Leben neu zu entdecken, war das von Christian Hohensasser in diesem Alter schon besiegelt: Süchtig, perspektivlos und geprägt von der Suche nach dem nächsten Schuss. Er ging damals aus seinem kleinen Heimatort Judendorf-Straßengel nach Wien. Zuvor stahl er seiner Großmutter Geld, Schmuck und Wertgegenstände, um damit sein Leben und seine Sucht in der Bundeshauptstadt zu finanzieren. “Ich habe Bilder aus meinem Leben im Kopf, die ich nie wieder vergessen werde”, erzählt er. Von den Kakerlaken unter seiner Matratze, die er in einem seiner kurzen nüchternen Momente entdeckte. Oder von denen, die mit Schaum vor dem Mund neben ihm lagen, als er am Morgen nach einer Drogen-Party-Nacht erwachte. Manche, auch Freunde von ihm, hatten es nicht überlebt.

Erster Entzug mit Anfang 20

“Kein Süchtiger ist stolz auf das, was er tut. Jeder weiß, dass er Mist baut.” Seinen ersten kalten Entzug machte Christian mit Anfang 20. Seine Mutter und sein Onkel holten ihn nach Hause, sperrten ihn in ein Zimmer und versorgten ihn mit Essen. Den Rest musste er alleine schaffen. „Ich habe mit der Faust gegen die Wand geschlagen, bis das Blut an meinen Armen herunterlief.“ Er hat es durchgezogen und suchte eine Nachbetreuung, um sich vor einem Rückfall zu schützen. So landete er im Drogenersatzprogramm.

Die staatlich finanzierte Sucht

Christian landete dann aber wieder in der Abhängigkeit. Diesmal in einer staatlichen, weshalb er auch scharfe Kritik an diesem System übt: “Du bekommst dein Rezept für ein Drogenersatz-Medikament, dass dich abhängig macht und holst es aus der Apotheke. Du musst das Medikament normalerweise gleich dort einnehmen. Viele verstecken es aber unter der Zunge, um es danach zu verkaufen oder um es sich zu spritzen.” In den folgenden Jahren lernte er viele Entzugseinrichtungen von innen kennen. Wirklich geholfen hat ihm keine davon. Im “Programm” wurde seine Dosis immer weiter erhöht, bis er schlussendlich einer der höchst dosierten Patienten in Österreich war. “Ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte so nicht mehr weitermachen.” Am WC eines Grazer Kaffeehauses spritzte er sich eine Überdosis Schlaftabletten. Und erwachte im Krankenhaus. Angeschlossen an ein Beatmungsgerät, stand sein Arzt kopfschüttelnd neben ihm. Dass er noch am Leben war, konnte niemand erklären.

Christians Wunder und sein Wirken

Mehr als die Hälfte seines Lebens war Christian ein Junkie. 2017 änderte sich das: Er nahm sein Schicksal selbst in die Hand und begann, sich zu informieren. In nur vier Monaten substituierte er sich daraufhin selbst – mithilfe von Marihuana, um den körperlichen Entzug erträglicher zu machen. Seitdem ist er clean. Seine Ärzte glaubten nicht daran, dass er es auf diese Weise schaffen würde. Heute bezeichnen sie ihn als Wunder. Damals kaufte er sich eine Bibel, heute lernt er bei einem Schamanen aus Peru. Er arbeitet ehrenamtlich in der Suchthilfe und besucht regelmäßig seine alten Freunde aus der Szene.

“Ich möchte etwas zurückgeben”

Immer wieder organisiert er Sachspendenaktionen und verteilt Jacken, Decken und auch Essen an sie: “Ich möchte etwas zurückgeben. Und ich möchte den Menschen Mut machen – wenn ich es geschafft habe, können es andere auch.” Sein Traum ist es, eine ambulante Anlaufstelle für suchtkranke Menschen zu gründen. Sein unmittelbares persönliches Ziel ist aber Santiago de Compostela – noch heuer möchte Christian den Jakobsweg gehen, um für sich endlich auch mit den letzten traumatischen Bildern aus seiner Vergangenheit abschließen zu können.