Coole Aktion! "Danke an die Weser": Deutscher Bundes­ligist gratuliert Sturm zu Cup-Sieg Graz / Bremen - Knapp eine Woche ist es her, da hat der SK Sturm Graz den österreichischen Fußball-Cup gewonnen. Nun hat man sogar aus Deutschland Glückwünsche dazu erhalten. Fans des SV Werder Bremen rollten dazu beim Spiel gegen Bayern München ein großes Banner aus. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © Roberto Tauschmann

“Danke an die Weser!” Das hat der SK Sturm Graz in sozialen Medien geschrieben. Fans des SV Werder Bremen haben den Grazern nämlich auf ihre Weise zum Cup-Sieg vor einer Woche gegen Rapid Wien gratuliert: Sie haben ein riesiges Banner beim Spiel gegen Bayern München am vergangenen Samstag, den 6. Mai, ausgerollt, auf dem “Cupsieger Sturm Graz” geschrieben steht. Die Fan-Gruppen der beiden Clubs verbindet schon seit Jahren eine gute Freundschaft – die durch solche Aktionen sicher noch weiter gefördert wird.