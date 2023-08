2019 neu eröffnet Spittaler Bürger­meister: "Update für Rathaus­platz dringend notwendig" Spittal an der Drau - 1,6 Millionen Euro wurden in die Gestaltung des Spittaler Rathausplatzes gesteckt, der im Jahr 2019 neu eröffnet worden ist. Jetzt - keine vier Jahre später - erntet die Lokalität ordentlich Kritik. Selbst Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) findet: "Es muss unbedingt ein Update vorgenommen werden." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © 5min.at

Geschmäcker sind verschieden und so ist es nicht verwunderlich, dass die Umgestaltung des Spittaler Rathausplatzes im Jahr 2019, nicht bei allen zu Freudensprüngen führte. Selbst Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) findet: “Es muss unbedingt ein Update vorgenommen werden.” Die Haltung des Gemeindechefs werde auch von einem Bericht des Kärntner Landesrechnungshofes gestützt, laut dem vor allem für körperlich beeinträchtigte Personen eine Herausforderung und erhebliches Sicherheitsrisiko bestehe. Deshalb sollen sich nun externe, praxisorientierte Experten und (eventuell) Studenten der Spittaler Fachhochschule im Detail ansehen, wie ein Platz-Update aussehen könne.

Bürgermeister kündigt optische Verbesserungen an

“Völlig unbestritten sei, dass Handlungsbedarf besteht, um die Nutzbarkeit des Millionen-teuren-Platzes zu gewährleisten”, so Köfer. Immerhin seien damals rund 1,6 Millionen Euro investiert worden. Auch die halbfertige, zirka 140 Quadratmeter große Sandfläche am Rathausplatz, welche ursprünglich als Kinderspielplatz angepriesen wurde, sei für Veranstaltungen nicht optimal nutzbar, bemängelt der Bürgermeister. “Wie zahlreiche Einheimische, Anrainer, aber auch Gäste berichten, lädt der Platz mit den unbequemen, futuristischen Plastik-Sitzmöbeln nicht zum Verweilen ein.” Daher werde es zu kleineren, optischen Verbesserungen kommen müssen, kündigt er an. Köfer zeige sich völlig offen, was neue Ideen zur Verbesserung der Platz-Situation betreffe.