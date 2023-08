Am 14. Mai Exotisch oder klassisch: Diese Blumen stehen am Mutter­tag hoch im Trend Kärnten - Im Blumenhandel ist rund um den Muttertag viel los. Liebliche Formen und helle Pastelltöne liegen zu Mamas Ehrentag am 14. Mai im Trend. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (430 Wörter) Nicht vergessen, am 14. Mai ist Muttertag.

Mamas freuen sich auch heuer wieder, wenn sie zum Muttertag einen Strauß Blumen, eine Schachtel Pralinen und ein selbst gemaltes Bild bekommen. Dieses Geschenk-Ensemble liegt auch heuer wieder hoch im Kurs. „Jedes florale Präsent sagt auch etwas über den Schenkenden aus. Umso wichtiger ist es, die Auswahl sorgfältig zu treffen, wenn es etwas ganz Besonderes für einen lieben Menschen sein soll“, sagt Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Kärntner Gärtner und Floristen. Ob üppiger Strauß, elegante Solitär- oder dekorative Topfpflanze – Flexibilität und Variantenreichtum zeigen die heimischen Blumenfachbetriebe auch, wenn es um das Budget des floralen Präsents geht und stehen dabei ebenso mit Rat und Tat zur Seite.

Pastell- oder kräftige Töne?

Von romantischen Arrangements bis zum klassisch-roten Rosenstrauß: Erlaubt ist wie immer, was gefällt, weiß der Innungsmeister. „Beliebt sind in diesem Jahr vor allem pastellige Blumensträuße, die von zarten Rosa- und Lila-Tönen dominiert sind. Gefragt ist dabei eine lieblich-zarte Gestaltung, etwa gesteckt als runde Formen, beispielsweise in den trendigen Loops, oder als Herz. Wichtig ist außerdem, dass die Produkte natürlich und regional produziert sind und aus heimischem Anbau stammen, was unseren Fachbetrieben sehr am Herzen liegt.“ Rund um den Muttertag bereits Saison haben beispielsweise Pfingstrosen, Rosen, Levkojen, Löwenmaul, Flieder, Hortensien, Phlox, Lisianthus, Bartnelken oder Mohn. Wer es kräftiger mag, kommt mit den Trendfarben 2023, wie beispielsweise Viva Magenta oder Digital Lavendel, voll auf seine oder ihre Kosten.

Die Klassiker zum Muttertag: Rosen und Hortensien

Rote Rosen rangieren seit jeher als Klassiker unter den blühenden Muttertagspräsenten.„Bunte Rosen liegen derzeit ebenfalls sehr stark im Trend, vorrangig in einer blumig-kompakten Verarbeitung in Form von Gestecken und als Raum- und Tischdekoration “, sagt Glantschnig. Bei den Topfpflanzen wiederum ist es die Hortensie, die als beliebtes Geschenk nicht mehr vom blühenden Geschenketisch wegzudenken ist. Pflanzen, die zur Außengestaltung geeignet sind, erfreuen sich bei der Wahl der richtigen Überraschung ebenso zunehmender Beliebtheit: „Für Gartenliebhaber sind zum Beispiel Rosenstöcke, Pelargonien, Gardenien oder Fuchsien genau das Richtige “, so der Innungsmeister weiter.

© Blumenbüro Österreich

Außergewöhnliche „Exoten im Topf“

„Als wahre Evergreens haben sich in den letzten Jahren auch die Exoten entpuppt“, sagt Glantschnig über das breite Sortiment an edlen und mediterranen Pflanzen, die der Blumenfachhandel in allen Formen, Farben und Preisklassen bietet: „Besonders schön wirken solitäre Exoten, wenn sie als Akzent mit regionalen Pflanzen und natürlichen Materialien kombiniert werden. Hier entstehen überaus reizvolle Kontraste, die ein ganz außergewöhnliches Geschenk ergeben.“ Mit mediterranen Pflanzen wie Zitrusbäumchen oder Oleander liegt man heuer auch richtig.