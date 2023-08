Vergangene Woche Zwei Todes­opfer bei schweren Unfällen in der Steiermark Steiermark - Elf Menschen sind in der vergangenen Woche im österreichischen Straßenverkehr gestorben. Zwei der schrecklichen Unfälle sind dabei in der Steiermark geschehen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © Pexels Artikel zum Thema Auf B 320: 49-Jähriger starb bei ÜberholmanöverTodes-Crash an Bahn­übergang: Zug krachte in Auto

Zwei schreckliche Verkehrsunfälle, wo je eine Person gestorben ist, haben sich in den letzten Tagen in der Steiermark ereignet. Donnerstag Nachmittag, am 4. Mai, kam ein 49-jähriger Tscheche ums Leben – wir haben berichtet. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte auf der B320 einen Kastenwagen überholen und hat dabei den entgegenkommenden Tschechen übersehen – es kam zur Frontalkollision, die Beifahrerin des Verstorbenen musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Schwerer Unfall auf Bahnübergang

Ein zweiter schwerer Unfall ereignete sich am Abend des selben Tages in Seiersberg-Pirka – wir haben berichtet. Eine 48-jährige Steirerin wollte den Bahnübergang auf der Premstätter Straße noch vor einem Zug überqueren. Dieser erfasste das Auto der Frau und schleifte es noch knapp 150 Meter mit, ehe der Zug zum Stillstand kam. Für die 48-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Insgesamt sind in diesem Jahr bis 7. Mai 110 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 120, 2021 waren es 88.