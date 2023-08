FF Stattegg im Einsatz

Flammen schossen aus Auto: Es brannte vollkommen aus

Stattegg - Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Stattegg zu einem brennenden Fahrzeug in die Steingrabenstraße im Ortsteil Leber alarmiert. Als die Florianis eintrafen, stand das Auto in Vollbrand.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (93 Wörter)