Am Slow-Food-Grenzenlos-Markt Eigene Koch­werkstatt: Hier können Kinder ihren Lieblings-Burger selbst bauen Hermagor - Beim Slow-Food-Grenzenlos-Markt am kommenden Samstag, dem 13. Mai 2023, kommen nicht nur Erwachsene auf ihre Kosten. Eine spezielle Kinder-Kochwerkstatt lädt zum selbstgemachten „Slow Food Burger bauen“. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (63 Wörter) © Slowfood.travel

In der Kinder-Kochwerkstatt am Slow-Food-Grenzenlos-Markt am Gelände des Hotels Schloss Lerchenhof in Hermagor haben Miniköche im Alter von 6 bis 15 Jahren am 13. Mai 2023 die Möglichkeit, ihren Lieblings-Burger selbst zu bauen. Angeleitet von pädagogisch geschulten Seminarbäuerinnen werden Grundzutaten, wie heimische Fleischsorten, Gemüse vom Bauern und Brot vom regionalen Bäcker verarbeitet. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch eine Anmeldung erforderlich.