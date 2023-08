Am Mittwoch geht es weiter "Karten sind neu gemischt": Grazer Handballer nach Sieg zuversichtlich Graz - Im vorletzten Spiel der Handball-Meisterliga-Saison wird die HSG Holding Graz am heutigen Mittwoch Sparkasse Schwaz Handball Tirol empfangen. Dort möchte man die Niederlage vom Februar wiedergutmachen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Jeppe Smed Nielsen

Die letzten beiden Runden stimmten Graz-Coach Rene Kramer zufrieden: “Auch wenn wir im ersten Spiel eine Niederlage hinnehmen mussten. Wir haben uns vorgenommen, vermehrt junge Spieler einzusetzen, das haben wir auch getan und alle haben starke Partien gezeigt.” Während man sich gegen “roomz JAGS Vöslau” geschlagen geben musste, feierten die Grazer am vergangenen Samstag einen 30:24-Heimerfolg über Bärnbach. “Die Karten sind neu gemischt, jedes Team der Abschlussrunde konnte bisher einen Sieg feiern. An diese Leistung möchten wir nun anknüpfen und am Mittwoch wieder zu Hause punkten”, so der Kapitän der Grazer Ramon Raschid.