Millionenhohe Entlastung für Unternehmen Steirische Wirtschaft setzt sich für EU-Mercosur-Abkommen ein Steiermark - Die steirische Wirtschaftskammer setzt sich aktuell intensiv für die Finalisierung des EU-Mercosur-Abkommens ein. Dadurch würden österreichische Unternehmen jährlich um geschätzt 88 Millionen Euro entlastet werden. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) SYMBOLFOTO © WKO

“Internationale Handelsabkommen bieten Unternehmen attraktive Rahmenbedingungen. Zum einen, weil durch den Abbau von Zöllen, ungerechtfertigten technischen Vorschriften und Bürokratie der Zugang zu Drittmärkten für Waren und Dienstleistungen deutlich verbessert wird, zum anderen durch nachhaltige und ressourcenschonende Wertschöpfungsketten”, so die Wirtschaftskammer bezüglich des möglichen EU-Mercosur-Handelsabkommens. Man erhofft sich nun die Erschließung neuer Märkte in Südamerika. “Kommt es zu keinem Abschluss, bedeutet das, dass wichtige Rohstoffe für Solarpanele und Windräder fehlen”, warnt etwa Manfred Kainz, Obmann des Landesgremiums des steirischen Außenhandels in der Wirtschaftskammer.

Auch Klimaschutz soll verankert werden

Die Versorgung mit mineralischen Stoffen aus Argentinien und Brasilien könne mit Abschluss des Handelsabkommens auf ein breiteres Fundament gestellt werden. Das wiederum würde die aktuell kritischen, wirtschaftlichen Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten entschärfen. “Die vertragliche Verankerung des Klimaschutzabkommens stellt einen wichtigen Meilenstein dar”, ergänzt Kainz. Zudem soll ein Fokus auf nachhaltige Waldbewirtschaftung und den Kampf gegen Entwaldung gelegt werden.

“Exporte würden um 88 Millionen Euro entlastet werden”

Aber nicht nur große Unternehmen würden von dem Abkommen profitieren, meint die Wirtschaftskammer. “65 Prozent aller rot-weiß-roten Unternehmen, die nach Argentinien oder Brasilien exportieren, sind kleine und mittlere Unternehmen.” Zölle würden beim Großteil der Waren durch das Abkommen abgeschafft werden, womit österreichische Exporte um geschätzte 88 Millionen Euro jährlich entlastet würden. “Das würde die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Anbieter erhöhen”, meint die Wirtschaftskammer abschließend.