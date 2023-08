Lebensmittelgipfel Lebensmittel­handel kämpft: "Kauf­leute stehen mit dem Rücken zu Wand" Kärnten - Vizekanzler Werner Kogler (GRÜNE), Sozialminister Johannes Rauch (GRÜNE) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), der Handelsverband sowie zahlreichen Vertreter aus der gesamten Lebensmittel-Lieferkette haben am Montagvormittag, dem 8. Mai 2023, über die Kostenlawine im Handel diskutiert. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (430 Wörter) © 5min.at

Der Handelsverband hat beim heutigen Lebensmittelgipfel erneut unterstrichen, dass man bei der aktuellen Preisdiskussion „Ursache“ und „Wirkung“ unterscheiden müsse. Ursache seien ganz klar die massiv gestiegenen Energiekosten, zum Teil deutlich höhere Personal-, Finanzierungs-, Logistik- und Rohstoffpreise sowie alle indexbasierten Kosten wie Mieten, die in 2023 erstmals voll durchschlagen.

“Nahversorger stehen das nicht mehr lange durch”

“Den Händlern, den Nahversorgern der Bevölkerung, geht es gleich wie den Haushalten in unserem Land. Die Kostenlawine überrollt uns und wirksame Lösungen gegen die Verursacher wurden nicht gesetzt. Stattdessen wird nun Ursache mit Wirkung vertauscht. Viele Nahversorger stehen das nicht mehr lange durch. Keine einzige Studie zeigt, dass sich der Handel an der Inflation ein Körberlgeld verdient, vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Die Preiserhöhungen im Handel sind ausschließlich kostengetrieben”, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Im ersten Quartal 2023 musste der österreichische Lebensmittelhandel einen realen Umsatzrückgang von 1,1 Prozent verkraften, im Vorjahr lag der reale Verlust sogar bei minus 3,2 Prozent. “Viele selbständige Kaufleute stehen daher mit dem Rücken zu Wand”, weiß Will.

Preissteigerungen deutlich niedriger als in Nachbarstaaten

Kürzlich veröffentlichte Zahlen von Eurostat zeigen außerdem klar, dass die Preissteigerungen in Österreich bei Lebensmitteln im EU-Vergleich deutlich niedriger sind als in allen Nachbarstaaten. Österreich liege EU-weit im untersten Drittel. Diese Zahlen würden belegen, dass der heimische Lebensmittelhandel ausschließlich die gestiegenen Herstellungs- und Vertriebskosten weitergibt, heißt es in einer Aussendung des Handelsverbandes. Fakt sei, der österreichische Lebensmittelhandel bietet gerade durch seine Eigenmarken für jede Geldbörse erschwingliche Produkte in guter Qualität an. Die vier großen Lebensmitteleinzelhändler Spar, REWE, Hofer und Lidl ergreifen nun freiwillig eine die Initiative und wollen die Hinweise und damit die Vergleichbarkeit der Preise bei Lebensmittel-Eigenmarken auf den Websites der Händler verbessern. Darüber hinaus soll für die Dauer der Inflationskrise eine Liste mit den Verkaufspreisen der 20 bis 30 günstigsten Preiseinstiegsprodukte wöchentlich an das Sozialministerium übermittelt werden. Auch will der Lebensmittelhandel sein sozialpolitisches Engagement bei der Unterstützung von Sozialeinrichtungen und Tafeln weiter forcieren.

Energiekostenzuschuss gefordert

Ein wichtiger Schritt wäre ein treffsicherer Energiekostenzuschuss (EKZ), ist sich der Handelsverband sicher. Die hohen Energiepreise hätten nämlich dazu geführt, dass heimische Nahversorger pro Standort für Kühlung und Betrieb im Schnitt statt 40.000 Euro nun an die 200.000 Euro zahlen müssen. Ohne rasche Hilfe werde es bis Jahresende in bis zu 1.000 österreichischen Orten keinen Nahversorger mehr geben, stellt der Handeslverband abschließend fest.