Umfrage zum Muttertag Fast jede Zweite betroffen: Mütter fühlen sich oft stark belastet Steiermark - Am 14. Mai ist Muttertag. Passend dazu präsentiert Vorwerk Österreich gemeinsam mit einem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut eine aktuelle Umfrage, die deutlich zeigt: Der Alltag liegt in Mamas Hand – leider nicht immer zu ihrem Vorteil. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) SYMBOLFOTO - 93 Prozent der Mütter wünschen sich Veränderung. © Pexels/Keira

Familientermine koordinieren, Geschenke organisieren oder Mahlzeiten planen: Neben den klassischen Haushaltsaufgaben gibt es unzählige Denkaufgaben, sogenannten „Mental Load“, die auf Österreichs Eltern lasten. Doch wie wird dieser verteilt?

Mamas regeln den Alltag

Egal, ob es um die Begleitung der Kinder bei Gesundheitsterminen (89 %), das Denken an neue Kleidung für die Kinder (89 %), das Organisieren von Geschenken (87 %) oder die finanzielle Verwaltung (62 %) geht: Mütter übernehmen nach eigenen Angaben den Löwinnenanteil in Sachen “Mental Load“. Väter sehen das etwas anders: Sie nehmen tendenziell wahr, dass ihre Partnerin zwar mehr zu denken hat, allerdings sind sie der Überzeugung, sie bringen sich in alltägliche To-Dos mehr ein, als ihre Gefährten es vermuten. „Es gibt unzählige Dinge, an die man im Familienalltag täglich denken muss, damit dieser reibungslos funktioniert. Die Abfrage der einzelnen Denkleistungen zeigt, dass vor allem die mentalen Aufgaben rund um Kinder ganz klassisch von den Frauen bewältigt werden“, kommentiert Philipp Kammerer von Vorwerk Österreich.

Philipp Kammerer, Head of Marketing bei Vorwerk Österreich. © Vorwerk

Unzufrieden und stark belastet

Die ungleiche Verteilung spiegelt sich auch in der Zufriedenheit der Befragten wider: Wenn es etwa um die Aufgabenverteilung geht, dann geben 71 Prozent der Väter an, eher bis sehr zufrieden zu sein – das trifft hingegen nur auf 42 Prozent der Mütter zu. Als Hauptgrund für die Unzufriedenheit nennen Letztere die zu knappe Zeit für sich. Satte 93 Prozent der weiblichen Befragten wünschen sich, dass sich die aktuelle Aufgabenverteilung ändert. Der Wunsch ist dabei hauptsächlich, dass der Partner mehr Aufgaben übernimmt. Kein Wunder, dass beinahe jede zweite Mama (48 Prozent) ihren Alltag als stark bis sehr stark belastend empfindet. Das wiederum trifft auf nur knapp ein Drittel der Väter zu.

80 Prozent der Mütter haben maximal eine Stunde am Tag für sich. © Pexels/Liza

Omas immer zur Stelle

Ein spannendes Ergebnis, abseits der Verteilung zwischen Müttern und Vätern, liefert die Erhebung der Unterstützung, die sich die Familien holen. Denn auch diese ist weiblich: Hier wurde allen voran bei 31 Prozent der Befragten die Großmutter angegeben. Noch weit vor Freunden (18 %) oder Babysittern (5 %), gelten Omas als Hilfe Nummer eins.