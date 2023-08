Großer Erfolg Gäste verzehn­facht: Öffi-Konzept am Ossiacher See fährt Rekord­touren Ossiacher See - Was im Juni 2021 in den Gemeinden Steindorf und Ossiach als Pilotprojekt gestartet wurde, ist heute ein großer Erfolg. Das bedarfsorientierte und digital buchbare Postbus-Shuttle bietet Einheimischen und Gästen eine flexible und innovative Mobilitätlösung. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (336 Wörter) #GOODNews Insgesamt 59 Haltepunkte gibt es rund um den Ossiacher See. © LR Schuschnig/Taltavull

Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) zieht eine positive Zwischenbilanz: „Insgesamt haben bisher 6.532 Personen bei 4.639 Fahrten das innovative Mikro-ÖV-Konzept genutzt. Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und zeigt, wie wichtig ein bedarfsorientiertes Mobilitätsangebot für diese Region ist.“ Das Shuttle hat im Jahr 2021 den Linienbus ersetzt, welcher davor nur schwach ausgelastet war.

Shuttle zum Zug besonders beliebt

Besonders im März 2023 konnte ein erfreulicher Rekord erreicht werden: „Erstmals wurden in einem Monat über 1.000 Beförderungen verzeichnet“, zeigt sich Schuschnig erfreut. Am stärksten wurde das Shuttle für Fahrten zu oder von der S-Bahn gebucht wird. „Das beweist ganz eindeutig, welch wichtige Ergänzung der Mikro-ÖV zum Personennahverkehr ist und dass die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nur dann möglich ist, wenn das Angebot stimmt“, betont der Landesrat.

Spitzen Ergänzung

„Das Postbus-Shuttle ist für all jene, die ohne eigenem Auto sowie für Urlaubsgäste, die ihr Fahrzeug stehen lassen wollen oder sogar autolos anreisen, eine bedarfsorientierte Alternative. Damit schaffen wir ein nachhaltiges Mobilitätsangebot von der ersten bis zur letzten Meile und forcieren die Mobilitätswende“, so Schuschnig. Die am häufigsten angefahrenen Haltepunkte sind Ossiach-Bodensdorf Bahnhof, Steindorf/Ossiacher See Bahnhof, Pfarrkirche St. Josef und Billa Bodensdorf. „Die Verzehnfachung der Fahrgastfrequenz in diesem Bereich bestätigt, dass Mikro ÖV Systeme eine gute Ergänzung zu den Linienverkehren sind“, betont Chrysanth Ebner, Regionalmanager von ÖBB Postbus.

Flexibel und innovativ

Mit dem neuen Postbus-Shuttle wurde am Ossiacher See ein flexibles Mobilitätsnetz mit insgesamt 59 Haltepunkte errichtet, die jeweils im Umkreis von 300 Metern vorhanden sind. „Mit diesem System ermöglichen wir nicht nur eine attraktive Alternative zu starren Fahrplänen und einen öffentlichen Verkehr, wo er gebraucht wird, sondern sorgen dafür, dass Mobilitätslücken in ländlichen Regionen geschlossen werden“, ist Schuschnig überzeugt und ergänzt, dass in den nächsten Monaten die Erarbeitung einer landesweiten Mikro-ÖV-Strategie startet. Dadurch werden in Zukunft auch in anderen Regionen Mikro-ÖV-Lösungen weiter ausgebaut und noch stärker zum Einsatz kommen.