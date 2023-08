Der Tatverdächtige ist tot Schüsse in steirischem Haus gefallen - zwei Frauen verletzt Straden - Im Bezirk Südoststeiermark sind heute Mittag in einem Mehrparteienhaus Schüsse gefallen. Zwei Frauen sollen verletzt sein. Auch die Cobra ist im Einsatz. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) Eilmeldung SYMBOLFOTO © 5min.at

Aktuell ist noch nicht ganz klar, was in jenem Stradener Mehrparteienhaus nahe einer Schule geschehen ist. Der vermeintliche Schütze soll männlich sein und zwei Frauen verletzt haben, wie die Polizei auf Twitter berichtet. Eine der beiden ist schwer verletzt. Auch die Cobra steht im Einsatz, laut Polizei soll für die Bevölkerung zwar keine Gefahr bestehen, sie soll jedoch in den Häusern bleiben.

#Update 14.30 Uhr

Die beiden Frauen wurden mittlerweile erstversorgt und von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der vermeintliche Täter soll der Nachbar einer der Frauen gewesen sein, wie Medien berichten. Wie die Polizei nun meint, wurde der Tatverdächtige in der Wohnung tot aufgefunden. “Die Lage deutet auf einen Suizid hin”, so die Polizei auf Twitter. Vor Ort waren das Einsatzkommando Cobra, die Schnellen Reaktionskräfte sowie mehrere Polizeistreifen und eine Polizeidrohne.