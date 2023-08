Mit Jahreswechsel Bernhard Pichler-Koban legt Funktion als Veldener Tourismus Chef nieder Velden - Seit elf Jahren ist Bernhard Pichler-Koban als Geschäftsführer der Veldener Tourismus GmbH tätig. Spätestens mit Jahresende 2023 wird er diese Tätigkeit jedoch beenden. Die Entscheidung soll einvernehmlich erfolgt sein. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) Seit elf Jahren ist Bernhard Pichler-Koban als Geschäftsführer der Veldener Tourismus GmbH tätig. © VTG

Gemeinsam mit Pichler-Koban will man die Sommersaison noch gestalten und die neuen Ideen den Sommer umsetzen, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Derzeit wird die Stellenausschreibung für die neue Geschäftsführung erstellt und eine Headhunting-Agentur wurde zur Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Kandidaten beauftragt. „Ich habe mich gefragt, ob ich mich in fünf Jahren noch in dieser Funktion sehen kann: Meine mögliche Antwort hat mich zum Nachdenken gebracht. Nach elf Jahren in dieser Tätigkeit suche ich nach neuen interessanten Herausforderungen und Aufgaben und auch dem Ort und dieser Funktion tut ein neues Gesicht ganz gut. Bis dahin werden wir aber noch einige neue Ideen umsetzen, was mich freut!“, sagt Bernhard Pichler-Koban.

“Werden geregelte Übergabe sicherstellen”

Tono Wrann jun. als Vorsitzender des TVB Velden und somit Mehrheitseigentümer der Veldener Tourismusgesellschaft ergänzt dazu: „In seinen mehr als elf Jahren als Geschäftsführer der VTG hat Herr Bernhard Pichler Koban sehr gute Arbeit für den Tourismus in unserem Ort geleistet. Selbstverständlich respektieren wir seine Entscheidung. Im Sinne der Gemeinde als auch der ansässigen Tourismuswirtschaft werden wir eine geregelte Übergabe sicherstellen! An dieser Stelle möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken.“ In Velden hat die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Tourismusgesellschaft, TVB, den Wirtschaftstreibenden und der Gemeinde Velden Tradition: „Es steht bei uns die sachliche und zukunftsorientierte Diskussion im Vordergrund und allen Beteiligten ist es wichtig, dass auch weiterhin gemeinsam für einen positive Zukunft des Tourismusstandorts gearbeitet wird”, betont auch BGM Ferdinand Vouk.