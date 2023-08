Mitten in der Nacht 6.000 Kärntner Haushalte stunden­lang ohne Strom: Das war der Grund Klagenfurt - Tausende Haushalte im Raum Klagenfurt waren in der Nacht auf Montag, 8. Mai, mehrere Stunden lang von einem Stromausfall betroffen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © Adobe Stock

Die meisten dürften es im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen haben: Kurz nach Mitternacht kam es im Raum Klagenfurt zu einem großflächigen Stromausfall. Insgesamt waren 6.000 Haushalte betroffen, vor allem in den Gebieten Annabichl, der Schleppe, Winklern und Greissnitz. Der Strom konnte in den meisten Bereichen rasch wieder hergestellt werden, vereinzelnd hielt der Ausfall jedoch bis in die frühen Morgenstunden an.

Grund für den Stromausfall

Wie die Kärntner Krone berichtet, soll der Grund für den Stromausfall ein Kabeldefekt gewesen sein. Unklar bleibt jedoch, was genau den Defekt verursacht habe.