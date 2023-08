Mit einer Messe

Gepflegte Tradition: Kärntner Rauchfang­kehrer feierten am Weißensee

Weißensee - Am Weißensee wurde in den vergangenen Tagen eine Florianifeier der Kärntner Rauchfangkehrer abgehalten. Bei einer gemütlichen Rundfahrt am See wurde einiges geplaudert.