Rettung im Einsatz Frontal-Crash forderte zwei Verletzte Klagenfurt - Am Montagvormittag, 8. Mai, fuhr eine 42-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Auto die Bahnhofstraße entlang. Plötzlich kam es zu einer Frontal-Kollision. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) © 5min.at

In einer Kurve dürfte die Lenkerin zu weit nach links geraten sein und touchierte den entgegenkommenden PKW einer 40-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach frontal. Dabei wurde die 42-jährige Frau unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die 40-jährige Frau wurde ebenfalls verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.