Radweg-Ausbau gefordert Besuche­rekord bei der Rad­demo Kidical Mass Klagenfurt - Unter dem Motto „Wir wollen Rad fahren" wurde am Sonntag in Klagenfurt für kindergerechte Radwege in die Pedale getreten. Knapp 200 Teilnehmer:innen forderten die Kärntner Politik bei der fünften Kidical Mass zum raschen und entschlossenen Handeln auf.

Eine Radtour der besonderen Art verwandelte am Sonntag Nachmittag die Klagenfurter Innenstadt in ein wahres Kinderparadies. Bei der Kinder- und Familien-Raddemo Kidical Mass verdrängten für eine knappe Stunde laute Fahrrad-Klingeln, bunte Drachen und fröhliches Kinderlachen den sonst allgegenwärtigen Verkehrslärm aus der Innenstadt. Eltern, Kinder und Radbegeisterte wie noch nie setzten am Beginn der Radsaison ein kräftiges Zeichen für mehr kindergerechte Radwege in Kärntens Städten und Gemeinden. Geradelt wurde vom Neuen Platz über St. Veiter, Völkermarkter und Viktringer Ring, Hauptbahnhof und Rosentalerstraße zum Endpunkt im Lendhafen, wo die Kundgebung mit Spiel, Musik und Forderungen an die Politik endete. Mira und Simon waren bereits zum vierten Mal dabei: “Was uns an der Kidical Mass am meisten gefällt? Dass die Polizei für uns Kinder die Straßen sperrt. So können wir auf dem breiten Ring radeln, wo sonst immer die Autos fahren. Das macht echt großen Spaß!”

Ausbau der Radwege gefordert

Anneliese Fuchs aus dem Organisationsteam erläutert: “Damit Kinder und Jugendliche selbst oder gemeinsam mit den Eltern zur Schule, zum Sportplatz oder zum Baden radeln können, braucht es sichere, lückenlose und breite Radwege. Diese sind bei uns in Kärntens Städten und Gemeinden aber immer noch Mangelware. Dies macht das Radfahren für die Kleinsten vielerorts schlicht zu gefährlich. Manche Stadtviertel oder Ortsteile sind für Familien mit Kindern am Rad schlicht nicht erreichbar. Da ist das Auto mitunter die einzige Möglichkeit.” Die Kidical Mass fordert deshalb den massiven Ausbau sicherer und durchgehender Radwege und die Einführung autofreier Zonen vor Schulen und Kindergärten.

© Sabine Biedermann © Sabine Biedermann

Daniel Wuttej von der Radlobby Kärnten/Koroška findet: „Die Kärntner Politik spricht gerne davon, familienfreundlichste Region Europas werden zu wollen. Das Verkehrssystem in unseren Städten und Gemeinden ist jedoch alles andere als familienfreundlich. Wir appellieren an die Verantwortlichen auf Gemeinde- und Landesebene, den schönen Worten auch Taten folgen zu lassen. Gerade in den Kärntner Städten muss der knappe Verkehrsraum endlich umverteilt werden, zugunsten von baulich getrennten Radwegen, verkehrsberuhigten Straßen und autofreien Zonen.” Auch der sozioökonomische Aspekt dürfe nicht vergessen werden: “Gerade in Zeiten der massiven Teuerung wäre es für viele Familien eine Erleichterung, auf das (Zweit-)Auto verzichten zu können und stattdessen mit Rädern oder Kinderanhängern mobil zu sein. Dafür müssen die Alltagswege jedoch gefahrlos mit dem Rad bewältigbar sein.”

Nächste Kidical Mass im September

Die Kidical Mass hat im Herbst 2022 den VCÖ Mobilitätspreis in der Kategorie kindergerechtes Verkehrssystem gewonnen. Was vor 5 Jahren in Wien begann, hat sich inzwischen auf 24 Städte und Gemeinden Österreichs ausgebreitet. In Klagenfurt fand die Kidical Mass bereits zum 5. Mal statt. Die nächste Chance zum Mitradeln bei der Kidical Mass Klagenfurt gibt es am Sonntag, den 24. September 2023. Tipp: Fahrradklingel, Seifenblasen und gute Laune nicht vergessen!