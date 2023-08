Sicher aufgehoben Nach Wohnungs­explosion in Graz: Kater "Fumo" auf dem Weg der Besserung Graz - Bei einer Wohnungsexplosion in der vergangene Woche kam ein Kater nur knapp mit dem Leben davon. Die Berufsfeuerwehr Graz fand das Tier und brachte es in die Arche Noah. Dort wird er medizinisch versorgt und bekommt seine täglichen Streicheleinheiten. Die Pfleger sind optimistisch, dass Kater "Fumo" bald wieder nach Hause kann. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) #GOODNews © Aktiver Tierschutz Austria - Arche Noah Artikel zum Thema Deshalb ist Grazer Wohnung vorgestern Nacht explodiert

Vergangene Woche kurz vor Mitternacht kam es in einer Grazer Wohnung zu einer Gasexplosion, eine Person wurde schwer verletzt, wir berichteten. Obwohl es bei der Explosion in der Wohnung zu einer enormen Druckwelle kam, gab es zum Glück keine weiteren Verletzten. Die Ermittler fanden jedoch einen Kater nahe dem Ort des Geschehens, der möglicherweise bei der Explosion in der Wohnung war. Zum Glück konnte die Berufsfeuerwehr Graz das Tier retten und in die Arche Noah bringen, wo er jetzt sicher und in guten Händen ist.

© Aktiver Tierschutz Austria - Arche Noah

Kater ist “tapferer Patient”

“Der verschmuste Bub ist sehr tapfer und ein ganz, ganz braver Patient. Er spürt, dass man ihm helfen will und lässt alles brav über sich ergehen, schreibt die Arche Noah auf Facebook. Der süße kleine Kerl im Tierschutzzentrum fordert seine täglichen Streicheleinheiten ein und scheint dabei ganz schön frech zu sein. “Aber das ist okay, denn auch wenn er jetzt im Tierheim ist, sollte er nicht auf seine Kuscheleinheiten verzichten müssen”, so die Pfleger. Obwohl er immer noch intensive medizinische Pflege benötigt, sind die Pfleger optimistisch und freuen sich darauf, ihn auf dem Weg zu seiner vollständigen Genesung zu begleiten. Bis die Arche Noah seinen wirklichen Namen weiß, wird er “Fumo” getauft.