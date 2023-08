Call-Option gezogen Rückkauf des Klagen­furter Flug­hafens einstimmig be­schlossen Klagenfurt - Der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) beschloss heute einstimmig die Ziehung der Call-Option, also den Rückkauf des Klagenfurter Flughafens. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) © 5min.at

Bereits in der Vorwoche wurde dieser Schritt angekündigt, nun ist es fix: Einstimmig wurde heute durch den KBV-Aufsichtsrat die Call-Option beschlossen. Es ist die erste Maßnahme, um den Klagenfurter Flughafen wieder mehrheitlich in öffentliche Hände zu bringen. Nun muss die Kärntner Landesregierung darüber entscheiden, ob der Flughafen wirklich zurückgekauft wird.

Kapitalerhöhung beschlossen

Ebenfalls beschlossen wurde die Kapitalerhöhung, womit sich die Anteile des Landes erhöhen. ie Lillihill Group hatte letztens noch gefordert, dass auf die Call-Option verzichtet werde und sogar rechtliche Schritte angekündigt. Möglich ist die Ziehung der Call-Option aufgrund einer Klausel im Privatisierungsvertrag. Diese sieht den Rückkauf der Anteile vor, wenn die Passagierzahl auf unter 100.000 Personen fällt, was letztens der Fall war.

FPÖ: “Jetzt braucht es klare Entscheidungen”

„Nach 5 Jahren Herumwurschteln hat man es so weit kommen lassen, dass der Klagenfurter Flughafen knapp vor dem Aus steht. Nach einer offensichtlich missglückten Teilprivatisierung stehen SPÖ und ÖVP jetzt vor dem Scherbenhaufen ihrer Wirtschaftspolitik. Jetzt braucht es klare Entscheidungen und ein klares Bekenntnis für die Wiederbelebung, Weiterentwicklung und langfristige Absicherung des Flughafens. Es ist nur zu hoffen, dass jetzt nicht jahrelange Rechtstreitigkeiten die Folgen diese wirtschaftlichen Totalversagens von SPÖ und ÖVP sind und der Bestand des Flughafens dadurch weiter in Gefahr ist“, so FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer zu den Ergebnissen der Sitzung des KBV-Aufsichtsrates.