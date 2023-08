Hier kommt die S.P.A.S.S.-Box So können Kinder Nach­haltigkeit spielerisch verstehen Steiermark - Die Förderung einer nachhaltigen Ressourcenwirtschaft erfordert ein Bewusstsein für Abfallvermeidung und -trennung. Um Kindern auf spielerische Weise das notwendige Wissen zu vermitteln, wurde die Schul.Paket.Abfall.Spiele.Sammlung (S.P.A.S.S.-Box) entwickelt. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (403 Wörter) LR Hans Seitinger, Referatsleiterin Ingrid Winter (Abfall- und Ressourcenwirtschaft), Martina Krobath (UBZ Steiermark) und LR Werner Amon mit Schülerinnen und Schülern der 4a Klasse der VS Graz-Engelsdorf. Gruppenfoto bei der Präsentation © Erwin Scheriau

Eine wesentliche Säule der nachhaltigen Ressourcenwirtschaft ist das Bewusstsein für Abfallvermeidung und Abfalltrennung. Um Kindern auf spielerische Weise das notwendige Wissen zu vermitteln, wurde eine neue Schul.Paket.Abfall.Spiele.Sammlung (S.P.A.S.S.-Box) entwickelt. Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger und Bildungslandesrat Werner Amon präsentieren nun die kindgerechte Lernwerkstatt zu Abfällen und Kreislaufwirtschaft, die ab sofort für Schulen beim Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark entlehnbar ist.

Fokus Kreislaufdenken



„Die Zeit des Kreislaufdenkens ist angebrochen”, betonen Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger und Bildungslanderat Werner Amon im Zuge der Präsentation der neuen Schul.Paket.Abfall.Spiele.Sammlung – S.P.A.S.S.-Box mit den Schülern der Volksschule Engelsdorf in Graz. Die zweite Auflage dieser Lernwerkstatt für Kinder unterstützt den verstärkten Fokus der Ressourcenwirtschaft auf das Kreislaufdenken. So wichtig und entscheidend die richtige Abfalltrennung auch ist, so sehr steht nun in der neuen S.P.A.S.S.Box das Kreislaufdenken im Vordergrund. Denn heute steht nicht die Frage „Wo entsorge ich Dinge?” im Vordergrund, sondern im Mittelpunkt die Fragen „Wie können wir Dinge möglichst lange nutzen?” und „Wie kann ich Abfälle vermeiden?”

Neuauflage nach fast 20 Jahren



„Das Konzept, die Kinder zum Staunen, Fragen, Ausprobieren und Entdecken anzuregen und ihnen forschendes Lernen zu ermöglichen, hat sich bewährt. Die vielen tausenden Einsätze der nun fast 20 Jahre alten S.P.A.S.S.-Box haben dazu beigetragen, die steirische Vorreiterrolle im Bereich der Ressourcenwirtschaft zu festigen. Daher haben wir eine zeitgemäße Neuauflage beauftragt. Denn: Heute gilt es, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, weitere Potenziale für nachhaltige Produktzyklen zu erschließen und insgesamt zu einem geringeren Abfallaufkommen zu gelangen”, erläutert Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger, der sich bei den steirischen Abfallberatern sowie den Pädagogen für die konsequente Bewusstseinsbildung bedankt.

Bildung ist der Schlüssel



„Die neue S.P.A.S.S.-Box versteht sich als Lernwerkstatt zu Abfällen und Kreislaufwirtschaft”, erklärt Bildungslandesrat Werner Amon, der weiter ausführt: „In fünf Themenblöcken deckt die neue S.P.A.S.S.-Box die gesamte thematische Bandbreite der Kreislaufwirtschaft ab. Sie eignet sich damit hervorragend um den Kindern der Primarstufe, aber auch der Sekundarstufe I, die Themen „Abfälle”, „Ressourcen” und „Kreisläufe” lebensnah zu vermitteln. Bei der Erstellung der neuen Schul.Paket.Abfall.Spiele.Sammlung wurde darauf geachtet, dass es zahlreiche Anknüpfungspunkte an die Lehrpläne der 1. bis 6. Schulstufe gibt.”