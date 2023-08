Bald keine Kettenverträge mehr? Neos fordern Fix­anstellung für junges Lehr­personal Steiermark - Angesichts des zunehmenden Lehrermangels im Land versucht die Bundesregierung durch einen Erlass, mehr junge Menschen für den Lehrberuf zu gewinnen. Auch in der Steiermark? Klubobmann Niko Swatek: „Der Lehrerinnen-Mangel lässt keinen Spielraum für schlechte Rahmenbedingungen. Trotz Vorstoß im Bund soll es an den steirischen Schulen weiterhin Kettenverträge über mehrere Jahre geben.“ von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) © Fotolia

Aufgrund des immer drängenderen Lehrer-Mangels im Land versucht man auf Bundesebene mittels Erlass wieder mehr junge Menschen für den Lehrberuf zu begeistern. “Junglehrerinnen und -lehrer müssen beim Berufseinstieg immer noch bis zu fünf Jahre auf eine Fixanstellung warten”, moniert Niko Swatek, Klubobmann der steirischen Neos. “Mit Kettenverträgen lässt man jene im Ungewissen, die wir dringend für die Ausbildung unserer Kinder brauchen.”

Fixanstellungen beschleunigen

Sogenannte Kettenverträge – oder besser gesagt: Kettenarbeitsverträge – mit der eine Aneinanderreihung befristeter Verträge betrieben wird, spielen im steirischen Schulalltag vieler Junglehrer leider immer noch eine unschöne Rolle. Das Bildungsministerium will Fixanstellungen beschleunigen, stößt in der Steiermark aber auf taube Ohren – während der Vorschlag in anderen Bundesländern wie Wien, Oberösterreich oder Kärnten bereits diskutiert oder umgesetzt wird.

Kettenvertrag als falscher Weg?

Kritik kommt dafür von Swatek, der eine generelle Attraktivierung des Lehrberufs und bessere Rahmenbedingungen fordert: „Lehrerinnen und Lehrer haben einen der wichtigsten Berufe unserer Gesellschaft. Sie verdienen sich die besten Rahmenbedingungen. Kettenverträge sind der falsche Weg, um gute Leute dauerhaft an den Lehrberuf zu binden. Gerade mit Blick auf den akuten Lehrkräftemangel sind befristete Verträge grob fahrlässig!“