Am 20. Mai um 09.30 Uhr geht es los!

Sei dabei bei "Fellows Ride": Motor­radfahren für die mentale Gesund­heit

Steiermark - Mit dem Start am Grazer Hauptplatz und einer Route durch die "steirische Toskana" endet der Fellows Ride in Bad Gleichenberg. Die Tour soll ein Signal setzen und die Notwendigkeit der Aufklärung und Sensibilisierung für mentale Gesundheit und Depressionen in der Gesellschaft verdeutlichen.

