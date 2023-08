Ein Wandel? Teuer­ungen & Co. treffen jetzt auch die Feuer­wehren Steiermark - Immer mehr steirische Feuerwehren verzichten auf Veranstaltungen, da die Inflation vielen Gästen aber auch den Veranstaltern zu schaffen macht. Auch freiwillige Feuerwehrleute zu finden wird immer schwieriger. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die steirischen Feuerwehren sind bekannt für ihre traditionellen Zeltfeste und anderen großen Veranstaltungen, die jedes Jahr Hunderte von Besuchern anziehen. Doch in den letzten Jahren sind immer mehr Feuerwehren dazu übergegangen, solche Events abzusagen oder zu reduzieren, zum einen wegen der Coronapandemie zum anderen wegen der steigenden Kosten. Auch die Auflagen, um überhaupt eine Veranstaltung zu planen, werden von Jahr zu Jahr heftiger.

Weniger freiwillige Feuerwehrleute

In der Tageszeitung “Krone” spricht ein Voitsberger Bezirksfeuerwehrkommandant darüber, dass jüngere Kollegen auf die Organisation von Veranstaltungen verzichten: Sie haften mitunter dafür, wenn Veranstaltungs-Regeln nicht eingehalten werden. Außerdem macht er darauf aufmerksam, dass viele junge Menschen seit den Lockdowns lieber ihre Freizeit genießen, als sich ehrenamtlich zu engagieren.

Wo wären wir ohne die Ehrenamtlichkeit?

Freiwilligenarbeit hat eine große Bedeutung in unserer Gesellschaft. Freiwillige engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen und tragen somit maßgeblich zur Verbesserung des Zusammenlebens bei. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen wären so manche Projekte, Vereine und Organisationen nicht möglich oder müssten aufgrund fehlender finanzieller Mittel ihre Arbeit einschränken oder gar einstellen. Ein System ohne das Zutun freiwilliger Feuerwehrleute und Rettungssanitäter & Co. wäre daher hierzulande undenkbar.