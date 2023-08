Betrugsmasche Schock für Spittaler (73): Plötzlich waren tausende Euro weg! Spittal - Seine Hilfsbereitschaft wurde einem 73-jährigen Spittaler zum Verhängnis. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Aline Aronsky

Wieder einmal schlugen Betrüger mit dem Tochter/Sohn-Trick zu: Der 73-Jährige wurde am 8. Mai von einem Unbekannten via Messengerdienst am Handy kontaktiert. Der Betrüger gab an, der Sohn des Mannes zu sein und dass er sein Handy verloren habe. Er bat den Kärntner um dringende Bezahlung von zwei Rechnungen.

Tausende Euro Schaden

Der 73-Jährige tätigte die zwei Überweisungen im guten Glauben und überwies mehrere tausend Euro auf ein österreichisches Konto. Erst nach den Überweisungen schöpfte der Mann verdacht und kontaktierte seine Hausbank. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Überweisungen jedoch nicht mehr gestoppt werden. Dem 73-jährigen Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.