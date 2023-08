16 bis 19 Grad Im Laufe des Tages lockern die Wolken auf & die Sonne kommt raus Steiermark - Der Dienstag startet mit einer dichten Wolkendecke. Insbesondere in der westlichen Obersteiermark kommt es noch zu geringfügigen Niederschlägen. Im Laufe des Tages lockern die Wolken von Osten her auf und der Regen lässt nach. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © 5min.at

Am Dienstag erwartet uns zunächst dichte Bewölkung, besonders in der westlichen Obersteiermark kann es auch noch ein wenig regnen. Doch im Laufe des Tages werden die Wolken von Osten her immer dünner und der Niederschlag lässt nach. Am Nachmittag wechseln sich sonnige Abschnitte und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad am Nachmittag. Der Wind weht überwiegend schwach aus östlicher Richtung, so die Geosphere Austria.