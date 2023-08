Hallo Sonne! Am Dienstag kämpft sich die Sonne durch die Wolken Kärnten - Am Dienstag ist es größtenteils bewölkt, jedoch kann die Sonne vereinzelt durchkommen. Regen ist im Tagesverlauf nur sehr selten zu erwarten, höchstens in den Bergen von Oberkärnten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © 5min.at

Am Dienstag bleibt es größtenteils bewölkt, doch es können auch Sonnenstrahlen durchkommen. Es wird voraussichtlich trocken bleiben, obwohl es an einigen Stellen in Oberkärnten vielleicht etwas Regen geben könnte, vor allem in bergigen Gebieten. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, können jedoch in Gebieten mit mehr Sonnenschein bis zu 19 Grad erreichen, wissen die Experten von GeoSphere Austria

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.