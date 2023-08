Unfall! Auto kippt nach Kollision um: 28-jähriger Lenker verletzt Graz/Wetzelsdorf - Montagnachmittag, 8. Mai 2023, kam es auf der Wetzelsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei erlitt ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg Verletzungen unbestimmten Grades. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) SYMBOLFOTO

Gegen 16.35 Uhr fuhr ein 26-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw auf der Wetzelsdorfer Straße in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger in entgegengesetzte Richtung. Bei der Kreuzung mit der Brauhausstraße bog er links ab. Der 26-Jährige, er querte die Kreuzung in gerader Richtung, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Auto kippte um, 28-Jähriger verletzt

In weiterer Folge kam es zur Kollision, wobei das Fahrzeug des Mannes aus dem Bezirk Deutschlandsberg kippte und am Dach zum Stillstand kam. Durch den Unfall verletzte sich der 28-Jährige. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz den Verletzten ins UKH Graz. Der Zweitbeteiligte blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Graz führte die Fahrbahnreinigung durch.