Drei weitere wurden verletzt Tragisch: Unfall auf A2 forderte ein Todes­opfer A2 Südautobahn - Wie berichtet, ereignete sich am späten Montagabend, dem 8. Mai 2023, ein schwerer Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn. Für ein Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. Der Mann ist wenig später im Krankenhaus verstorben. Drei weitere wurden verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) © FF Krumpendorf Artikel zum Thema Zahlreiche Einsatz­kräfte alarmiert: Schwerer Unfall auf A2 sorgt für Stau

Aus bisher unbekannter Ursache geriet eine 56-jährige Villacherin am späten Montagabend, dem 8. Mai 2023, auf der A2 Südautobahn mit ihrem Wagen ins Schleudern und prallte in weiterer Folge in die linke Leitschiene – wir haben berichtet. Daraufhin kam sie mit ihrem Auto auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand. “Eine nachkommende 25-jährige Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal in den PKW der 56-Jährigen”, heißt es seitens der Polizei. Durch den Anprall wurde der 56-jährige Ehemann der Lenkerin aus dem Fahrzeug geschleudert. “Er und seine Frau wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert”, so die Polizeibeamten weiter. Dort erlag der 56-jährige Villacher seinen schweren Verletzungen.

A2 war gesperrt

Die 25-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und ihre 26-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Im Einsatz standen vier Streifen der Autobahnpolizei, fünf Fahrzeuge des Roten Kreuzes, zwei Notärzte, die Freiwilligen Feuerwehren Velden, Krumpendorf und Pörtschach sowie die ASFINAG. Die A2 Südautobahn war für die Zeit der Unfallerhebungen für den gesamten Verkehr gesperrt.