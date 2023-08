Wilde Szenen

Bei Fest­nahme: Aggressiver Be­trunkener verletzt Polizisten

Villach - Ein stark alkoholisierter Villacher randalierte am Montagabend, dem 8. Mai 2023, am Bahnhofsplatz in der Draustadt. Als die Polizei einschritt, begann der Mann um sich zu treten. Ein Beamter wurde verletzt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (73 Wörter)