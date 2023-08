Ermittlungen laufen Surfschule in Reifnitz ab­gebrannt: Jetzt steht Brand­ursache fest Reifnitz - Rund 80 Einsatzkräfte standen in den frühen Morgenstunden des 6. Mai 2023 beim Brand einer Segel- und Surfschule in Reifnitz im Einsatz. Nun steht die Brandursache fest. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © FF Viktring-Stein / Neudorf Artikel zum Thema Großbrand in Reifnitz: Massive Rauchsäule schon von weitem sichtbar

Wie berichtet, standen rund 80 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz, Keutschach, Schiefling, Techelweg, Pritschitz und Viktring-Stein / Neudorf in den frühen Morgenstunden des 6. Mai 2023 beim Brand einer Segel- und Surfschule in Reifnitz im Einsatz. Das Feuer griff in kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude sowie das angrenzende Bootshaus über, wodurch diese schwer beschädigt wurden. Weiters wurde das gesamte Inventar, darunter Segelboote und Stand-up-Paddles, vollkommen zerstört.

Brandursache steht fest

Nun gelang es den Bezirksbrandermittlern des BPK Klagenfurt gemeinsam mit den Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Kärnten und Steiermark, die Brandursache zu ermitteln. Das Feuer dürfte vermutlich ein elektrischer Defekt im Bereich einer Lichtstromverkabelung in einem Lagerraum ausgelöst haben. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.