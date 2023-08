Polizei alarmiert Wilde Szenen: Drogen-Lenker rammt Haus­mauer und rast durch Siedlung Villach - Viel zu schnell raste ein 43-jähriger Autofahrer aus Villach am Montag durch die Trattengasse und die Kelagsiedlung. Eine Zeugin filmte die wilden Szenen und alarmierte schließlich die Polizei. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste ein 43-jähriger Autofahrer aus Villach am Montag durch die Trattengasse und die Kelagsiedlung auf und ab. Eine Zeugin zeigte die wilde Szene schließlich an und wies den Beamten bei ihrem Eintreffen auch ein Video vor. “In diesem war allerdings nicht nur die Fahrt zu sehen”, erklären die Polizisten, “sondern auch ein Verkehrsunfall im Bereich einer Einfahrt sowie ein Frontalanprall an einer Hausmauer.”

Schnell war der Lenker gefunden

Am Unfallort entdeckten die Einsatzkräfte schließlich auch den stark beschädigten PKW und den Lenker, der abwesend, schläfrig und benommen in einer Garage saß. Aus diesem Grund wurde der Rettungsdienst verständigt. Doch bei dessen Eintreffen war der Villacher plötzlich wieder hellwach und aggressiv. Er forderte die Beamten auf, das Grundstück zu verlassen.

Cannabisgeruch wehte aus dem Auto

“Mehrmals wurde der Mann aufgefordert, sein aggressives Verhalten einzustellen und sich zu beruhigen”, erklärt die Polizei. Auch sprachen die Beamten den Villacher auf den starken Cannabisgeruch an, der aus dem Unfallauto kam. “Das brachte ihn neuerlich zum Ausrasten”, heißt es weiter. Letztendlich musste er von den Beamten festgenommen werden. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. “Er wird aufgrund diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt.”