10,3 Millionen Euro: Stadtwerke legen solides Konzern­ergebnis vor Klagenfurt - Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am Montag, dem 8. Mai 2023, wurde der Konzernabschluss der Stadtwerke Klagenfurt AG für 2022 präsentiert. Rund 36 Millionen Euro wurden in Modernisierungsmaßnahmen und Erweiterungen in den Bereichen Fernwärme, Stromnetz, Glasfaser und Wasser investiert. von Tanja Janschitz

Das Konzernergebnis von 10,3 Millionen Euro spiegelt ein solides Geschäftsergebnis wider und unterstreicht, dass die beiden STW-Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig das Unternehmen in einem noch von Corona beeinflussten, schwierigen Jahr stabil durch die Krise geführt haben, heißt es am Montag in einer Aussendung der Stadtwerke Klagenfurt AG.

36 Millionen Euro investiert

“Wir sind die wesentlichen Treiber der Energiewende in Klagenfurt und haben allein im Jahr 2022 an die 36 Millionen Euro in Modernisierungsmaßnahmen und Erweiterungen in den Bereichen Fernwärme, Stromnetz, Glasfaser und Wasser investiert. Der konsequente und rasche Ausbau in erneuerbare Energie geht weiter”, erklärt Smole und Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Dumpelnik ergänzt: “Ich bedanke mich bei den beiden Vorständen und nahezu 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre gute Arbeit.”

“Gut für zukünftige Aufgaben aufgestellt”

Beteiligungsreferent Philipp Liesnig (SPÖ) bedankte sich ebenfalls bei den Vorständen, den Mitarbeitern und dem Betriebsrat: “Das solide Ergebnis zeigt, dass die Stadtwerke gut für die zukünftigen Aufgaben aufgestellt sind. Die geplanten Investitionen können in der Form auch umgesetzt werden.” Die Stadtwerke Klagenfurt AG steht zu 100 Prozent im Eigentum der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee.